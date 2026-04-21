Казахстан может начать поставки нефти в Монголию
слева: Дамдинням Гонгор и Ерлан Аккенженов
CentralAsia (MNG) -  Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор обсудили сотрудничество в энергетике.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, в частности изучить возможности сотрудничества по поставкам казахстанской нефти и нефтепродуктов, а также обмен опытом по геологоразведке и добыче нефти.

Особое внимание было уделено развитию угольной промышленности и углехимии, включая проекты по глубокой переработке угля. Кроме того, рассмотрены возможности взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие энергетического сектора.

