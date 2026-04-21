7.5 тысяч монгольских граждан впервые получат налоговый возврат при покупке жилья

CentralAsia (MNG) -  Граждане — плательщики налога на доходы физических лиц в Монголии имеют право на налоговые льготы при первой покупке жилья, а также при оплате обучения в вузах. В общей сложности выплаты получат 28 879 налогоплательщиков. Общий объём возвратов составит ₮57,1 млрд.

В частности:

  • 7 527 граждан, впервые приобретших жильё, получат в совокупности ₮28,4 млрд;
  • 11 397 человек получат возврат по расходам на оплату обучения — на сумму ₮10,1 млрд.

Оставшаяся часть средств будет направлена другим категориям получателей в рамках предусмотренных налоговых льгот.

