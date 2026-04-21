МИД Ирана назвал нарушение перемирия со стороны США препятствием для переговоров

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

CentralAsia (CA) - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговорам с США мешают атаки Вашингтона на иранские торговые суда, а также нарушения перемирия. Такую точку зрения он выразил в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром, сообщило внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

«[Аракчи] назвал провокационные действия и такие продолжающиеся нарушения перемирия со стороны США, как нападения на иранские торговые суда, а также противоречивую позицию и угрожающую риторику Вашингтона в отношении Ирана, ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса с США», - говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнул, что пока решение о дальнейших действиях не принято: для этого необходимо рассмотреть сложившуюся ситуацию со всех сторон.

По данным CNN, второй раунд переговоров делегаций США и Ирана должен состояться 21 апреля в Исламабаде. Президент США Дональд Трамп подтверждал, что американская делегация уже отправилась в Пакистан. При этом Иран участие в переговорах отрицает.

Первая встреча представителей США и Ирана состоялась в пакистанской столице 11 апреля. Переговоры, по оценке Дональда Трампа, прошли неудачно, и сторонам не удалось договориться по поводу ядерной программы Ирана и правил судоходства в Ормузском проливе. Через два дня США объявили блокаду иранских портов в районе этого морского коридора. 17 апреля Иран заявил об открытии Ормузского пролива, а на следующий день восстановил военный контроль над ним.