При землетрясении в Японии пострадали по меньшей мере шесть человек

CentralAsia (CA) -  При землетрясении в Японии пострадали как минимум шесть человек, сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Дзиро Акама, передает агентство Kyodo.

«Мы получили сообщения о людях с двумя серьезными и четырьмя незначительными травмами в результате землетрясения», — сказал он.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло 20 апреля на северо-востоке острова Хонсю на побережье региона Санрику. При такой интенсивности толчков людям трудно передвигаться, а стены из неармированных бетонных блоков могут разрушаться.

Вслед за землетрясением власти объявили угрозу цунами в некоторых районах. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала жителей прибрежных районов немедленно эвакуироваться в безопасные места. При правительстве создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия.

