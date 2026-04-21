Казахстан и Азербайджан начнут укладку подводного интернет-кабеля через Каспий этим летом

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Подводный оптоволоконный кабель по маршруту Актау – Сумгаит планируют доставить к Каспийскому морю в апреле-июне 2026 года, а морские работы по его укладке должны начать летом. Об этом стало известно на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына», где «Казахтелеком» представил ключевые показатели и стратегические проекты компании.

Проект Каспийской волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Казахтелеком» реализует совместно с азербайджанской компанией AzerTelecom.

«Морские и камеральные исследования уже завершили, а сам кабель изготовили и отгрузили», – говорится в сообщении.

На заседании также рассказали о развитии связи в регионах. По данным компании, в рамках проектов «Тазарту», «Sapa+» и «Ауыл Online» высокоскоростной интернет получили 630 тысяч семей. До конца 2027 года к сети планируют подключить более 1 млн жителей сельских районов, а также 1941 школу и 2905 госучреждений.

Проект прокладки ВОЛС по дну Каспия запустили ещё в 2019 году. Тогда кабель по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном планировали ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Позже сроки сдвинули: в мае 2022 года сообщалось, что проект собираются возобновить и завершить в течение полутора-двух лет, а в январе 2023 года уже говорили о завершении до конца 2024 года. Однако и к этому сроку линию не достроили.

