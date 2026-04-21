Президент Узбекистана посетит Астану 21−22 апреля

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21−22 апреля посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Астану, сообщила его пресс-служба.

Он примет участие в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

На этих мероприятиях будут обсуждены вопросы укрепления регионального сотрудничества в целях устойчивого развития Центральной Азии, решения актуальных экологических, климатических и водных вопросов региона.

Президент Узбекистана, как ожидается, поделится своими оценками и видением по данным вопросам. Он также посетит специальную экологическую выставку с национальными павильонами.

По итогам саммитов ожидается принятие ряда важных документов, отмечается в сообщении.

