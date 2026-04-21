Пашинян исключил возвращение Армении к работе в ОДКБ

CentralAsia (CA) - Армения не будет предпринимать шагов для возвращения к активному участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает NewsArmenia.

«Членство Республики Армения в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шагов по возвращению к активному участию предприниматься не будет. Это зафиксировано в нашей предвыборной программе», – сказал Никол Пашинян, представляя положения предвыборной программы своей партии «Гражданский договор».

В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла в том числе об «отсутствии реакции» ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в армянский город Джермук. Еще одним поводом стали события осени 2023 года, когда в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом.

Никол Пашинян позднее называл ОДКБ угрозой безопасности республики. Армянский МИД утверждал, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вмешательство ОДКБ в этот конфликт было бы некорректным с юридической точки зрения.