Израильский военный разбил статую Христа в Ливане. США и Израиль осудили его действия, начато расследование

CentralAsia (CA) - На выходных в интернете появилась фотография, на которой израильский солдат тупым концом топора рассекает упавшую скульптуру Иисуса Христа на кресте в деревне на юге Ливана. Фотография была опубликована Юнисом Тирави, палестинским журналистом, который также публиковал изображения предполагаемых нарушений со стороны израильских солдат в Газе.

Как пишет Reuters, фотография вызвала в понедельник широкое осуждение со стороны израильских лидеров, Соединенных Штатов и церковных лидеров.

Агентство подтвердило, что на снимке запечатлен город Дебель, одна из немногих деревень на юге Ливана, жители которой остались на месте во время израильской военной кампании против поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла», начавшейся 2 марта после того, как эта группировка выпустила ракеты по Израилю в поддержку Ирана.

Крест был частью небольшого святилища в саду семьи, живущей на окраине деревни, рассказал Фади Фальфель, священник из Дебеля.

«Один из израильских солдат сломал крест и совершил ужасный поступок, осквернив наши святые символы», — сказал он.

Ассамблея католических ординариев Святой Земли, в которую входит иерусалимский католический кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, заявила в своем заявлении, что этот акт «представляет собой серьезное оскорбление христианской веры».

«Это также свидетельствует о тревожном провале в нравственном и гуманистическом воспитании, в котором даже самое элементарное почтение к священному и достоинству других людей было серьезно подорвано», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия солдата противоречат еврейским ценностям толерантности и что он будет наказан.

«Я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», — написал он в X.

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в эфире X, что «необходимы быстрые, суровые и публичные последствия».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что действия солдата были позорными и бесчестными. «Мы приносим извинения за этот инцидент и каждому христианину, чьи чувства были задеты», — сказал Саар в эфире X.

Израильские военные заявили, что инцидент расследуется.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) относится к инциденту со всей серьезностью и подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от военнослужащих», — говорится в заявлении военных. «ЦАХАЛ работает над оказанием помощи местному сообществу в возвращении статуи на ее прежнее место».

Дебель — одна из десятков деревень на юге Ливана, фактически оккупированных Израилем. В четверг Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США , призванном остановить боевые действия между Израилем и «Хезболлой».

«У нас бывают кризисы всех видов», — сказал Фалфель.

«Мы думали, что прекращение огня принесет нам некоторое облегчение, но мы по-прежнему окружены, не можем добраться до города и обратно. Некоторые дома на окраине города нам недоступны».

Израильские военные чиновники заявляют, что сотрудничают с гуманитарными организациями для удовлетворения гуманитарных потребностей Дебеля и других деревень.