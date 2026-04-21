экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вторую АЭС в Казахстане планируют назвать «Мойынкум» и построить на Балхаше
CentralAsia (KZ) -  Вторую АЭС в Казахстане планируют разместить на Балхаше, а её рабочим названием станет «Мойынкум». Об этом в кулуарах Акорды сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает informburo.kz.

Название выбрали с учётом расположения будущей станции – так называется местность в районе Балхаша. При этом конкретную площадку для строительства ещё не определили, сейчас рассматривают три перспективных участка.

«Вторую станцию, как и первую, планируют строить в формате двух энергоблоков мощностью по 1200 МВт. Сейчас мы ведём переговоры с нашими партнёрами по определению потенциального вендора», – отметил министр.

На вопрос журналистов о том, проведут ли конкурс на название станции, Саткалиев ответил, что он уже состоялся.

Ранее сообщалось, что китайскую компанию CNNC рассматривают как приоритетного партнёра для строительства второй АЭС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com