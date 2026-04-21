Вторую АЭС в Казахстане планируют назвать «Мойынкум» и построить на Балхаше

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Вторую АЭС в Казахстане планируют разместить на Балхаше, а её рабочим названием станет «Мойынкум». Об этом в кулуарах Акорды сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, передает informburo.kz.

Название выбрали с учётом расположения будущей станции – так называется местность в районе Балхаша. При этом конкретную площадку для строительства ещё не определили, сейчас рассматривают три перспективных участка.

«Вторую станцию, как и первую, планируют строить в формате двух энергоблоков мощностью по 1200 МВт. Сейчас мы ведём переговоры с нашими партнёрами по определению потенциального вендора», – отметил министр.

На вопрос журналистов о том, проведут ли конкурс на название станции, Саткалиев ответил, что он уже состоялся.

Ранее сообщалось, что китайскую компанию CNNC рассматривают как приоритетного партнёра для строительства второй АЭС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения