Синергия экологической дипломатии: горная повестка Кыргызстана и Региональный экологический саммит в Астане (RES 2026)

CentralAsia (KG) - Кыргызстан, страна с редчайшей природой и богатыми водными ресурсами, занимает уникальное место в самом сердце Центральной Азии. Это географическое положение накладывает на республику особую ответственность за сохранение хрупкого экологического баланса региона.

В последние годы государство последовательно и целенаправленно усиливает свое внимание к экологической повестке, демонстрируя стремление стать лидером в области охраны окружающей среды в Центральной Азии.

На фоне глобальных климатических вызовов и необходимости сохранения биоразнообразия, Бишкек демонстрирует растущую приверженность принципам устойчивого развития. Данное стремление находит отражение в законодательных инициативах, программах по озеленению и переходу к «зеленой» экономике, а также в международном сотрудничестве.

Особое внимание властей уделяется горной повестке и проблеме таяния ледников Кыргызстана, составляющих значительную часть пресноводных ресурсов Центральной Азии. Глобальное потепление приводит к их ускоренному таянию, что, с одной стороны, временно увеличивает сток рек, а с другой – ставит под вопрос долгосрочное обеспечение водой для сельского хозяйства, энергетики и питьевого водоснабжения не только самого Кыргызстана, но и стран, расположенных ниже по течению. Снижение ледникового покрова неизбежно приведет к дефициту воды в летний период, усугубляя и без того напряженную ситуацию с водопользованием в регионе.

Тем самым, сейчас Кыргызстан формирует новую рамку регионального сотрудничества, объединяя три ключевых трэка – горную повестку, экономическую кооперацию и водно-экологическую дипломатию. Центральным элементом становится предстоящее проведение второго Глобального горного саммита «Бишкек+25» в 2027 году.

Данные меры также сопряжены с инициативами Регионального экологического саммита - 2026 и активизацией роли Международного фонда спасения Арала.

Важно упомянуть обмеление Аральского моря, которое, как и таяние ледников Кыргызстана, является проблемой, выходящей далеко за пределы центральноазиатского региона. Эти явления, хотя и имеют свои географические особенности, тесно взаимосвязаны и порождают каскад последствий, затрагивающих глобальную экологическую и экономическую безопасность.

Эксперты-экологи не раз обращали внимание на последствия экобедствия – они ощущаются не только в прилегающих государствах, но и далеко за их пределами, проявляясь в изменении климата, опустынивании, засолении почв и росте респираторных заболеваний из-за пыльных бурь, поднимающих токсичные соли с высохшего дна.

Примечательно, что 22-24 апреля в столице Казахстана - Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой Организации Объединенных Наций и заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Эти диалоговые площадки могут стать важной платформой для Кыргызстана, чтобы заявить о своих амбициях и намерениях на международной арене. Участие в таких форумах позволяет не только обменяться передовым опытом и технологиями, но и привлечь инвестиции в экологические проекты, а также укрепить региональное партнерство для решения общих проблем, таких как таяние ледников, деградация земель, опустынивание и управление водными ресурсами.

Кроме того, синергия трех форматов формирует новую модель:

Горный саммит – задает идеологию и повестку;

РЭС 2026 – обеспечивает экономические механизмы;

МФСА – закрепляет региональную координацию.

В итоге, главы государств Центральной Азии намерены применить наиболее эффективные механизмы выхода за рамки декларативных инициатив и перейти к системной политике в вопросах региональной кооперации и общего развития.

Жолочуев Эрмек, эксперт по международным отношениям

