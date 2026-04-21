В Казахстане планируют сократить сроки выплаты пособия по безработице

CentralAsia (KZ) - В Министерстве труда и социальной защиты населения намерены ужесточить правила признания граждан безработными.

Как сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Аскарбек Ертаев, предполагается увеличить период поиска работы и постановки на учет в качестве безработного, а сроки выплаты пособия, наоборот, сократить.

«Почему идут изменения по выплатам, по размерам, которые выплачиваются из фонда? Да, такие изменения есть, я подтверждаю. Это связано с некоторыми, скажем так, выявляемыми схемами, которые мы сейчас находим в фонде (государственный фонд социального страхования)», - сказал Ертаев.

Он напомнил, что до пандемии безработным считался человек, который мог получать пособие четыре месяца, во время пандемии срок получения пособия увеличили до шести месяцев, и этот срок действует и сейчас. Кроме того, сейчас гражданин, который остался без работы, может подать заявку на получение пособия через три дня, тогда как до пандемии было 10 дней.

«Поэтому мы возвращаем эти 10 дней и сокращаем пособие по безработице до четырех месяцев», - рассказал Ертаев.

Министр привел пример, что бухгалтер работала в десяти организациях через ИП, но одновременно уволилась и подала заявку на пособие. В итоге, по правилам, ей должны идти выплаты на уровне ее последней средней заработной платы.

«Сейчас размер «потолка» выплаты по пособиям пересматривается», - подчеркнул министр.

Глава Минтруда отметил, что сегодня идет работа над тем, чтобы «исключить серые схемы, которые появились вокруг государственного фонда социального страхования». Так как есть кейсы, когда пособие доходит до 1 млн тенге. Министр считает, что «такого не может быть», потому что в таком случае «можно не работать и получать эти выплаты».

«Как вы говорите, положено (выплачивать пособие), и мы сделаем в рамках закона. Но это будет в рамках расчетов теперь. Мы расчеты пересмотрим и какой-то размер пособия определим. Сейчас нет верхнего уровня выплаты, а будет теперь какой-то потолок», - резюмировал Ертаев.

Стоит отметить, что министр не уточнил, когда новые правила планируется утвердить.

