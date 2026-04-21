Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры в расширенном составе

CentralAsia (KZ) - Переговоры президентов Казахстана и Монголии Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийн Хурэлсуха продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба Акорды.

Стороны обратили внимание на то, что многоплановое сотрудничество двух стран развивается в духе дружбы и взаимной поддержки. Президент Казахстана поблагодарил монгольского лидера за то, что он принял приглашение посетить нашу страну с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Монголию в октябре 2024 года. Он подчеркнул, что по его итогам страны достигли важных договоренностей, а двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнёрства.

«Наше торгово-экономическое сотрудничество заметно укрепляется. Есть ряд достижений. С каждым годом растёт товарооборот. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере. Сегодня в столице проходит казахско-монгольский бизнес-форум, в котором принимает участие несколько компаний из Монголии. Мы полностью поддерживаем это начинание и выражаем признательность за оказанную с вашей стороны поддержку», – сказал глава государства.

В прошлом году объём торговли между Казахстаном и Монголией увеличился на 7,7% и превысил 130 млн долларов.

Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность, что его визит будет способствовать укреплению дружественных отношений и развитию многогранного сотрудничества между двумя народами. По его словам, Казахстан является первым государством в Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнёрство.

«Дальнейшее укрепление дружественных отношений, а также эффективное расширение торгово-экономического сотрудничества входят в число приоритетов внешней политики Монголии. Хочу отметить, что за последние два года мы совместно реализуем множество важных задач в межгосударственных отношениях и сумели вывести наше взаимодействие на новый уровень. В ходе вашего визита в Монголию в 2024 году принята «Дорожная карта» по активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2025-2027 годы. Поставлена задача довести товарооборот до 500 млн долларов», – сказал Хурэлсух.

Глава Монголии поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию новой Конституции. По его мнению, это историческое событие послужит прочным фундаментом для роста и процветания Казахстана и формирования общества, основанного на верховенстве закона.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, лёгкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики, а также укрепления межрегиональных связей

Главы государств отметили важность активизации деятельности Межправительственной комиссии, возобновления авиарейсов по маршрутам Астана – Улан-Батор и Усть-Каменогорск – Улгий, а также создания межправительственной рабочей группы с целью проработки открытия прямого автодорожного сообщения между двумя странами.

Президент Казахстана выразил признательность Ухнаагийну Хурэлсуху за поддержку в открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии.

Также в ходе переговоров рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.

