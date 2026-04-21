Reuters: Россия планирует с 1 мая остановить поставки казахстанской нефти в Германию

CentralAsia (KZ) - Россия намерена с 1 мая прекратить поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», контролируемому РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на три собственных источника, знакомых с ситуацией в отрасли.

По информации источников, которые предпочли остаться анонимными, российские власти уже направили скорректированный график транзита нефти профильным ведомствам Казахстана и Германии.

Агентство подчеркивает, что пока в Министерстве энергетики РФ не ответили на запрос СМИ, чтобы подтвердить сведения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга заявил журналистам, что ему неизвестно о планах по прекращению поставок сырья через «Дружбу». Вместе с тем Песков пообещал проверить данную информацию.

Reuters отмечает, что российская нефть на протяжении долгих лет поставлялась в Германию, в частности на крупнейший нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Шведте. Но после начала войны в Украине отношения между РФ и ФРГ заметно ухудшились. На фоне этого вышеуказанный НПЗ, находившийся под контролем российской корпорации «Роснефть», перешел под управление германских властей. Но нефтепровод «Дружба» до сих пор используется, по нему в Европу поступает сырье из Казахстана.

В 2025 году таким способом центральноазиатская республика экспортировала в ФРГ более 2,1 млн тонн нефти или около 43 тысяч баррелей в сутки, что на 44% выше показателя 2024-го. Между тем деятельность транзитной системы неоднократно приостанавливалась из-за атак украинских беспилотников по участкам нефтепровода на территории России.

По данным компании «КазТрансОйл», в первом квартале текущего года экспорт казахстанской нефти в Германию вырос на 353 тысячи тонн, составив 730 тысяч тонн. В целом, центральноазиатская республика планировала в этом году поставить в ФРГ до 2,5 млн тонн нефти. Так что, как считают эксперты, возможная остановка транзита может затронуть один самых значимых маршрутов поставок казахстанского сырья в Европу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения