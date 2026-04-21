экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КСИР заявил о проходе иранского танкера через Ормузский пролив

CentralAsia (CA) -  Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана. Заявление опубликовано в Telegram-канале корпуса.

По данным КСИР, нефтяной танкер прошел Аравийское море, после чего, при поддержке военно-морских сил армии Исламской Республики, пересек водные границы Ирана. Как утверждают в корпусе, танкер уже несколько часов находится на стоянке в одном из южных портов страны.

США ввели блокаду иранских портов в Ормузском проливе 13 апреля. Иран отрицает ограничения на морскую торговлю. По данным Axios, КСИР настаивает на том, чтобы иранская делегация не соглашалась на переговоры с американской стороной до прекращения блокады в проливе. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, переговоры между США и Ираном запланированы на 22 апреля в Исламабаде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com