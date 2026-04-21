В Самарканде стартовал международный форум, посвящённый противодействию наркоугрозам

CentralAsia (UZ) - В городе Самарканд стартовал крупный международный форум, посвящённый противодействию наркоугрозам, пишет Kun.uz.

В ходе мероприятия отмечено, что Узбекистан впервые избран в Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на период 2027–2029 годов, что стало признанием проводимых в стране реформ и укрепления её международных позиций.

Делегация из Кыргызстана также участвовала на форуме. А Узбекистан сегодня выступает не только наблюдателем, но и активным участником глобальных процессов. В частности, страна предложила создать единую ИИ-платформу для оперативного мониторинга наркотрафика, опасных грузов и транснациональной преступности.

Обращение президента Узбекистана к участникам форума зачитала глава Администрации Саида Мирзиёева. По её словам, в мероприятии принимают участие представители более 50 государств, а также делегаты таких международных организаций, как ООН, Интерпол, Европейский союз и ШОС, что подчёркивает высокий уровень и значимость форума.