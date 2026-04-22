Трамп продлил временное перемирие с Ираном

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом он не назвал точных временных рамок нового перемирия.

Как пояснил американский президент, власти Пакистана, выступающего посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединенные Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство страны не выработают единое предложение.

«Поэтому я поручил нашим вооружённым силам продолжать блокаду и оставаться в состоянии боеготовности… Я продлеваю режим прекращения огня до тех пор, пока их предложение не будет представлено, а переговоры не завершатся — так или иначе», — написал Трамп.

Ранее источники Axios сообщили, что Иран решил вернуться за стол переговоров с США. По данным издания, Тегеран затягивал консультации под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который требовал сначала снять блокаду Ормузского пролива, однако посредники из Пакистана, Египта и Турции убедили иранцев не прерывать диалог. Сам Трамп до этого говорил, что вряд ли продлит перемирие, и предупреждал: если Иран откажется от новых переговоров, то столкнётся «с проблемами, которых никогда прежде не видел».

Агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что Иран не просил о продлении режима прекращения огня. Махди Мохаммади, советник Мохаммад-Багера Галибафа, спикера парламента и главного переговорщика Ирана, написал в соцсетях, что слова Трампа не имеют большого веса.

«Продление режима прекращения огня Трампом, безусловно, является уловкой, чтобы выиграть время для внезапного удара», — цитирует его Reuters. Мохаммади назвал американскую блокаду Ормузского пролива продолжающейся военной агрессией и добавил: «Пришло время Ирану взять инициативу в свои руки».

Иранский парламентарий Махмуд Набавиан, входивший в состав делегации на переговорах в Исламабаде, после поста Трампа о продлении перемирия написал в соцсети X, что «с этого момента» переговоры с США «явно вредны и иррациональны». А представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» предупредил, что в случае нападения иранские военные «нанесут удар по заранее определенным целям, преподав еще один, еще более суровый урок» США и Израилю.

США и Иран заключили соглашение о временном прекращении огня в ночь на 8 апреля. Стороны договорились, что перемирие будет длиться две недели. В это время США и Иран провели первый раунд переговоров в Исламабаде, но не смогли договориться о мире.

Открытие Ормузского пролива — важная часть временного перемирия между США и Ираном. Однако за две недели, пока длился режим прекращения огня, пролив в общей сложности оставался открытым лишь один день — 17 апреля.