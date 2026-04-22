Эксперт: В России бензин за три года может подорожать до 100 рублей

CentralAsia (CA) - Цена за литр бензина в России может подняться до 100 рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил экономический аналитик Денис Миролюбов. По его словам, такой сценарий реален в среднесрочной перспективе, если совпадет сразу несколько факторов.

«При текущей динамике 100 рублей за литр бензина — это вполне реальный сценарий в среднесрочной перспективе трех лет. Важно понимать, что цена на топливо в России практически не привязана к общемировым ценам на нефть. У нас все решают акцизы, налоги, курс рубля и бюджетная политика в целом», — отметил эксперт.

Он выделил сразу несколько факторов, которые могут поспособствовать росту цен: ослабление рубля до уровня выше 100 за доллар, увеличение налоговой нагрузки на нефтяников и дефицит топлива внутри страны. Последнее уже наблюдается, добавил Миролюбов.

По его словам, не стоит ожидать резкого повышения цен на топливо без ухудшения макроэкономической ситуации. Однако, отмечает спикер, к концу текущего года вероятны цены в диапазоне 70–75 рублей за литр.

Напомним, в Татарстане, по последним данным, в период с 7 по 13 апреля подорожали марки бензина АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо. Так, за прошлую неделю АИ-92 подорожал с 62,06 до 62,2 рубля, АИ-95 вырос с 65,75 до 65,97 рубля. Дизель стал дороже на 11 копеек, теперь он стоит 72,78 вместо 72,67 рубля. Неизменной осталась лишь стоимость марки бензина АИ-98 — 89,67 рубля.