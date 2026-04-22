В марте в ЕС зафиксирован рекордный рост цен на топливо за последние 4 года, - Евростат

CentralAsia (CA) - Европейское статистическое агентство сообщило о резком скачке цен на автомобильное топливо в странах Евросоюза в марте нынешнего года. Если сравнивать с мартом 2025-го, то средневзвешенная стоимость бензина поднялась на 9,4%, а дизтоплива — на 19,8%. Такого быстрого повышения не наблюдалось с 2022 года.

Больше всего подорожал ДТ в Чехии и Швеции — сразу на 27,6%. Чуть меньше, на 26,8%, — в Эстонии, на 25,4% — в Латвии, а в Бельгии и Нидерландах прибавка составила по 25,2%. В остальных государствах Евросоюза цены на ДТ поднялись примерно на одну десятую.

По бензину лидерами подорожания стали Бельгия, Швеция, Австрия, Чехия, Эстония и Литва, где цена на него выросла на 14–15%.

Меньше всех пострадала Венгрия: ДТ там стал дороже всего на 7%, а бензин — на 4,7%.

Для сравнения: в ноябре 2022-го дизель в среднем по ЕС подорожал на 22,4%, а в октябре того же года бензин показал рост в 9,6%.

Главная причина нынешнего рекорда — серьезные сбои в поставках нефтепродуктов из-за военных действий в Иране, отмечает «НиК». Этот конфликт усугубил и без того непростую ситуацию, которая начала складываться еще в 2022 году. Он ярко показал, насколько энергосистема Европы зависит от мировых кризисов.

Дополнительными факторами стали отказ европейских стран от покупки российских энергоносителей (до СВО они закрывали четверть всех потребностей ЕС в нефти) и закрытие нескольких нефтеперерабатывающих заводов внутри ЕС в предыдущие годы из-за их убыточности. Все это привело к дефициту предложения и сильному давлению на цены.