Казахстан и Монголия планируют построить прямую дорогу между странами

CentralAsia (KZ) - По итогам переговоров в Акорде президенты Казахстан и Монголии решили, что между странами необходимо построить автомагистраль.

Как сообщил на брифинге для СМИ Касым-Жомарт Токаев, на предварительном этапе проекта будет создана межправительственная рабочая группа, чтобы рассмотреть все сложные вопросы.

Глава государства подчеркнул, что визит президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха имеет особое значение для Казахстана. И сегодня они провели содержательные и плодотворные переговоры по всей двусторонней повестке.

«Мы договорились о дальнейшем наращивании взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», - сообщил Токаев.

В частности, достигнута договоренность открыть консульское учреждение Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии.

Также в ходе визита был подписан ряд важных соглашений, которые Токаев считает «прочным фундаментом для дальнейшего укрепления двустороннего партнерства».

Глава государства сообщил, что объем торговли между Казахстаном и Монголией в прошлом году составил свыше $130 млн, увеличившись на 7,7%, но экономический потенциал двух стран позволяет кратно нарастить эти показатели.

«Поэтому мы намерены в ближайшей перспективе довести объем товарооборота до $500 млн. Реализация этой цели требует расширения номенклатуры поставок и последовательного устранения барьеров, сдерживающих экономическую кооперацию», - сказал Токаев.

По словам президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. И лидеры стран «подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией».

«Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. Конечно, это сложный проект, требующий всестороннего анализа и тщательного изучения. Принципиально важно то, что мы стремимся к достижению общей цели. Поэтому мы с моим монгольским коллегой достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы», - сообщил Токаев.

Он уточнил, что на эту группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта.

«Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан – Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и нашим соседям», - уверен он.

Также он считает, что приоритетной задачей остается восстановление авиасообщения между Казахстаном и Монголией. Токаев напомнил, что по маршруту Алматы – Улан-Батор уже выполняются регулярные авиарейсы, и в ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором.

«Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск – Улгий. Этот важный шаг выведет наше партнерство на новый уровень и откроет широкие перспективы для укрепления межрегиональных связей», - добавил президент Казахстана.

Вместе с тем, по словам Токаева, страны готовы объединить усилия в развитии горнодобывающей отрасли, включая геологическую разведку и разработку недр. Также «вопросами первостепенной важности» он назвал модернизацию АПК и поддержку животноводства. Кроме того, по его словам, Казахстан готов поставлять в Монголию вакцины для защиты сельскохозяйственных животных от болезней и рассматривает возможность открытия в будущем совместных производственных мощностей.

Помимо прочего, Казахстан готов поддержать планы Монголии по созданию системы дистанционного зондирования Земли, готовить квалифицированных специалистов для этой отрасли, а также развивать сотрудничество в сфере цифровизации, увеличить количество грантов для студентов из Монголии и содействовать в подготовке необходимых кадров. Кроме того, Казахстан предложил учредить филиал одного из ведущих казахстанских университетов в Улан-Баторе.

В ходе переговоров были подписаны 13 документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества, в области мирного использования атомной энергии, в нефтяной сфере, между акиматами городов Астана и Алатау и аппаратом администрации города Хархорума.

