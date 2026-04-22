Токаев и Рахмон договорились повысить уровень стратегического партнёрства Казахстана и Таджикистана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Астану для участия в региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Акорда.  

«Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорившись повысить уровень стратегического партнёрства двух стран. Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области», – говорится в сообщении.  

Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.  

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Региональный экологический саммит пройдёт 22–24 апреля в Астане. Он объединит страны Центральной Азии для формирования согласованного диалога по ключевым климатическим и экологическим вопросам. 

