Казахстан может лишиться транзита нефти через Россию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая

CentralAsia (KZ) - В Казахстане может полностью остановиться транзит нефти через Россию по направлению Атырау — Самара — «Дружба», об этом заявил министр энергетики Ержан Аккенженов, сообщает Orda.kz.

По его словам, официальных заявлений от российской стороны пока нет, но информация подтверждается по неофициальным каналам. С 1 мая 2026 года прокачка нефти по этому маршруту может быть полностью остановлена.

«По неофициальным источникам мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит через Атырау — Самара ноль» - , сказал Аккенженов.

Он также добавил, что российская сторона объясняет это отсутствием технической возможности. По его мнению, это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

По словам Аккенженова, власти уже готовятся перераспределять нефть по другим направлениям. В частности, речь идёт о Каспийском трубопроводном консорциуме и маршрутах в Китай.

«Мы перераспределяем все объемы по другим маршрутам. Туда входит трубопровод КТК, услуга КНР и другие направления », — отметил он.

По данным Минэнерго, поставки по «Дружбе» составляют относительно небольшую долю — около 3 млн тонн в год из общего объёма добычи в 80 млн тонн. При этом казахстанская нефть покрывает до 20–30% потребностей немецкого НПЗ в Шведте.

Министр подчеркнул, что снижение добычи не планируется, так как объёмы можно перенаправить, а ситуация по КТК остаётся стабильной.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на три источника в отрасли, сообщило, что Россия намерена с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». По их информации, скорректированный график экспорта нефти был направлен в обе страны.

Позже агентство сообщило, что украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперекачивающей и диспетчерской станции в Самарской области, которая является частью нефтепроводной сети «Дружба». В результате возник пожар и, по предварительным данным, были повреждены пять резервуаров с сырой нефтью, каждый вместимостью 20 тыс. кубометров (5,3 млн галлонов).

