США расширили санкции против Ирана

CentralAsia (CA) -  Минфин США обновил санкционные списки в отношении Ирана. Подразделение ведомства по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в перечень 14 новых позиций. Под ограничения попали физические лица и организации из Ирана, Турции и ОАЭ.

В частности, в обновленный список были включены несколько человек, связанных с иранской авиакомпанией Mahan Air, а также два его борта — самолеты Boeing 777-200ER. Ранее Вашингтон внес компанию в санкционный список за связи с КСИР.

Вечером 21 апреля Иран передал США отказ участвовать в переговорах в среду в Исламабаде. После отказа иранской стороны от встречи, президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По информации иранского гостелевидения (IRIB) Иран не признает решение американской стороны и оставляет за собой право действовать по своему усмотрению.

