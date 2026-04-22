В автошколах Казахстана приостановлено обучение из-за нарушений

CentralAsia (KZ) -  МВД Казахстана приостановило подготовку 701 учебной группы в автошколах после проверок, которые провели территориальные подразделения.

Сейчас подготовкой водителей в стране занимаются 727 организаций. По итогам проверок МВД выдало 20 предписаний об устранении нарушений. Речь идёт об отсутствии на автодромах необходимых дорожных знаков, разметки и освещения, а также о неисправных машинах. Кроме того, проверяющие выявили 59 учреждений, которые использовали для обучения автомобили без обязательного техосмотра и страховых полисов.

В МВД напомнили, что учёт автошкол и регистрацию групп ведут через информационную систему. 

«Для дальнейшего усиления контроля за работой автошкол разработан законопроект, предусматривающий переход от уведомительного порядка их открытия к разрешительному, а также внедрение механизмов государственного контроля», – говорится в сообщении.

Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в мажилисе.

