Крупнейшая в Европе авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 20 тысяч рейсов для экономии топлива

CentralAsia (CA) - Крупнейшая в Европе авиакомпания — Lufthansa — отменяет 20 тысяч рейсов с июня по октябрь, чтобы сэкономить топливо.

Такая мера, говорится в заявлении Lufthansa, которое цитирует Deutsche Welle, позволит сэкономить более 40 тысяч тонн топлива, не оказав при этом значительного влияния на эффективность авиакомпании.

Из расписания будут убраны «нерентабельные маршруты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена при одновременном расширении существующих рейсов из Цюриха, Вены и Брюсселя», заявили в Lufthansa. Также будут сокращены рейсы в Рим и из Рима.

Какие именно рейсы будут отменены, Lufthansa пообещала сообщить в конце апреля.

При этом, отмечает Deutsche Welle, перевозчик уже поменял расписание полетов на апрель и май, отменив некоторые рейсы.

Шведская SAS Scandinavian Airlines на фоне дефицита топлива ранее объявила об отмене примерно тысячи рейсов в апреле, напоминает DW, а французская Air France-KLM повысила до 100 евро надбавку за дальнемагистральные рейсы, в том числе и на уже проданные билеты.

Дефицит авиационного топлива возник из-за войны на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран заблокировал проход судов через Ормузский пролив. До войны через этот пролив проходило до 20% мировых поставок нефти.

17 апреля немецкие авиакомпании в преддверии летнего сезона призвали власти распечатать стратегические запасы авиационного керосина, чтобы избежать сокращения рейсов, а также дать им доступ к трубопроводной системе НАТО для увеличения запасов топлива в крупных хабах, в частности во Франкфурте и Мюнхене.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль 16 апреля заявил Associated Press, что запасов авиационного топлива в Европе «хватит примерно на шесть недель». Если движение судов по Ормузскому проливу не откроется в ближайшее время, то авиакомпаниям, предупредил он, придется массово отменять рейсы.