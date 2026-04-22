В Казахстане ожидаются дожди с грозами и усиление ветра

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 23 по 25 апреля прогнозируются дожди с грозами, временами сильные дожди, в отдельных районах возможен град, шквал, сообщает «Казгидромет».

Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туман.

На западе страны днем температура воздуха понизится до +7+18 градусов, на северо-западе – до +10+20 градусов. На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры: на севере – до +18+27 градусов, в центре – до +22+30 градусов, на востоке – до +20+28 градусов, в горных районах +10+15 градусов, на юге – до +27+32 градусов, в горных районах +22, на юго-востоке – до +20+30 градусов, в горных районах +10+15 градусов.

