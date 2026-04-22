Казахстан на полгода ввел запрет на ввоз куриных яиц

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - Казахстан с 21 апреля ‌на полгода ввел запрет на ввоз куриных ​яиц ​всеми видами ​транспорта как из ⁠третьих ‌стран, так ‌и из государств - членов ​Евразийского экономического союза, ‌говорится в приказе ​Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Ограничения ‌не распространяются на транзит свежих куриных яиц ​через ​территорию ‌Казахстана, а также ​их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического ​союза через ⁠территорию Казахстана.

По данным МСХ, ‌мера направлена ‌на стабилизацию внутреннего рынка и ​поддержку отечественных ‌производителей.

