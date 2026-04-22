Казахстан на полгода ввел запрет на ввоз куриных яиц
CentralAsia (KZ) - Казахстан с 21 апреля на полгода ввел запрет на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта как из третьих стран, так и из государств - членов Евразийского экономического союза, говорится в приказе Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения не распространяются на транзит свежих куриных яиц через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
По данным МСХ, мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей.
