Туркменистан соберет встречу высокого уровня по экологии Каспия в октябре

CentralAsia (TM) - Туркменистан проведет в начале октября 2026 года встречу высокого уровня по вопросам экологии Каспийского моря. Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на пленарной сессии Регионального экологического саммита в Астане.

«В начале октября текущего года мы собираем очередную встречу высокого уровня, по итогам которой надеемся выйти на новый этап сотрудничества стран Каспийского региона по вопросам экологического благополучия и сохранения Каспийского моря и его уникальной природы», – глава государства.

Президент Туркменистана напомнил, что Ашхабад активно выступает по экологическим проблемам Каспия.

«Наша страна является одновременно и страной Каспийского региона, активно выступает по всем экологическим проблемам Каспийского моря. Мы выступили в ООН с Каспийской экологической инициативой, подготовили концепцию ее реализации, которую направили всем прикаспийским странам», – отметил Сердар Бердымухамедов.

Глава государства также напомнил, что в августе 2025 года Туркменистан организовал на полях международной конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, совещание по вопросам экологии Каспийского моря на уровне вице-премьеров прибрежных государств.

Региональный экологический саммит в Астане проходит под эгидой ООН с 22 по 24 апреля. В нем принимают участие несколько тысяч делегатов, в том числе порядка 100 высокопоставленных представителей государств и международных организаций. На полях саммита также планируется проведение заседания Совета стран-учредителей Международного фонда спасения Арала с участием президентов стран Центральной Азии.