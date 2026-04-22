Токаев призвал запретить применение военного оружия в регионе Каспийского моря

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исключить и запретить любое применение военного оружия в Каспийском море. Об этом глава государства заявил в своем выступлении на Региональном экологическом саммите в Астане.

Глава республики отметил, что Каспий находится под угрозой и его защита необходима для экологического баланса разнообразия и региональной устойчивости. В связи с чем Казахстан уже выступил с инициативой разработки межгосударственной программы по предотвращению дальнейшей деградации моря, а также создал Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества.

«Мы призываем всех международных партнеров поддержать наши усилия по сохранению этого уникального природного достояния. Поэтому любое применение военного оружия в Каспийском регионе должно быть исключено и запрещено», — подчеркнул президент.

Вместе с тем он поднял вопрос глобального водного сотрудничества. В частности, Токаев напомнил, что в декабре 2025 года в Ашхабаде предлагалось создать Международную водную организацию в качестве агентства Организации Объединенных Наций.

По словам главы республики, инициатива особенно актуальна, поскольку ООН сейчас пересматривает тысячи мандатов, открывая окно для усиления глобального управления водными ресурсами. Причем первый раунд консультаций по данному предложению пройдет в рамках саммита, начавшего свою работу 22 апреля в столице Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения