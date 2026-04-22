Президент Узбекистана предложил создать межгосударственный консорциум «Чистый воздух Центральной Азии»

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Региональном экологическом саммите в Астане. Его речь приводит пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в Центральной Азии средняя годовая температура повышается в два раза быстрее, чем в мире. Утрачены почти треть ледников региона, осадки выпадают нестабильно, нарастает дефицит водных ресурсов. Деградация охватила уже 80 миллионов гектаров земель.

«Глубокую обеспокоенность вызывает ослабление глобальной экологической солидарности. Декларации и призывы не подкрепляются ресурсами. Страны, меньше всего повлиявшие на глобальное изменение климата, вновь остаются один на один с его последствиями», — подчеркнул президент Узбекистана.

Он заявил, что международная солидарность должна выражаться в обеспечении своевременного, справедливого и беспрепятственного доступа развивающихся стран к климатическому финансированию, передовым технологиям и инновациям.

Глава Узбекистана отметил важность принятия на форуме в Астане декларации «Экологическая солидарность Центральной Азии», а также Программы действий до 2030 года, которая будет выполняться в партнёрстве со структурами ООН.

Что делает Узбекистан для экологической устойчивости.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан в рамках проекта «Яшил макон» высадил около 1 миллиарда деревьев и кустарников. На высохшем дне Арала лесонасаждения занимают более 2 миллионов гектаров.

«В результате масштабных усилий по водосбережению мы экономим 10 миллиардов кубометров воды в год», — заявил он.

Доля «зелёной» энергетики в генерирующих мощностях Узбекистана достигла 30%, а к концу десятилетия, по прогнозам, превысит 50%.

«Мы досрочно выполнили обязательства Парижского соглашения по снижению выбросов на 35% и поставили перед собой новую цель — сократить их наполовину к 2035 году», — заявил президент Узбекистана.

Сейчас, по его словам, реализуются проекты по выработке энергии из отходов. В этом году начнут работу два новых завода по мусоросжиганию, ещё 9 — в течении следующих двух лет. Их ввод, как ожидается, позволит ежегодно утилизировать 5,5 миллионов тонн отходов, вырабатывать 2,2 миллиарда киловатт часов электроэнергии, а также сократить выбросы более чем на 1 миллион тонн.

Предложения Узбекистана странам Центральной Азии по борьбе с экологическими вызовами

1. Учреждение межгосударственного консорциума «Чистый воздух Центральной Азии».

«Консорциум может стать совместным оператором „зелёного“ финансирования с целью модернизации промышленности и внедрения систем очистки выбросов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

2. Придание регионального статуса действующему в Узбекистане Центру по борьбе с опустыниванием, предотвращению засухи и раннему предупреждению песчаных и пыльных бурь при Зелёном университете.

«Консолидация на базе центра научного потенциала позволит создать мощную систему мониторинга деградации земель и соле-пылевых выбросов», — отметил президент.

3. Формирование «Зелёного торгового коридора Центральной Азии».

«Введение льготных таможенных режимов и взаимное признание сертификатов на экотовары позволит быстрее модернизировать производства и сделать нашу продукцию конкурентоспособной», — сказал лидер Узбекистана.

4. Создание единого Инвестиционного портфеля климатических проектов Центральной Азии.

«Это позволит нам выступать не с разрозненными инициативами, а с целостной стратегией развития региона, что повысит заинтересованность партнёров в её реализации», — заявил президент.

5. Создание Единого регионального атласа изменений окружающей среды Центральной Азии.

«Он станет фундаментальной научно-аналитической базой, наглядно отражающей динамику процессов опустынивания, деградации земель и состояния водных ресурсов в регионе», — выразил мнение Шавкат Мирзиёев.

6. Совместная разработка «Красной книги Центральной Азии». Координатором этой работы мог бы стать региональный офис Международного союза по охране природы в Ташкенте.

7. Экологическое образование и активное вовлечение молодёжи.

Президент предложил провести в 2027 году в Узбекистане Всемирный молодёжный климатический форум.

Кроме того, с 31 мая по 5 июня в Самарканде состоится восьмая Ассамблея Глобального экологического фонда, а в конце сентября — Всемирный форум по водосбережению. Шавкат Мирзиёев призвал принять активное участие в этих международных форумах.

В заключение президент отметил: «Современные экологические вызовы проверяют на прочность все наши страны. Полная реализация принимаемых сегодня документов позволит нам не только адаптироваться к усиливающимся природным рискам, но и трансформировать их в мощный стимул технологического обновления, экономического роста и социальной стабильности».

«Уверен, что, опираясь на многовековые традиции добрососедства и проявляя твёрдую политическую волю, мы превратим Центральную Азию в пространство экологического благополучия и устойчивого развития», — резюмировал глава государства.