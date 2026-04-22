Эмомали Рахмон призвал к совместным мерам по климату и воде на саммите в Казахстане

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в городе Астана принял участие и выступил на Региональном экологическом саммите на тему «Общее видение устойчивого будущего». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе выступления было подчёркнуто, что изменение климата, деградация экосистем, дефицит водных ресурсов и стихийные бедствия становятся серьёзными вызовами как для региона, так и для всего мира, что требует совместных действий.

Глава государства отметил, что на территории Таджикистана формируется до 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии, что подчёркивает важную роль горных экосистем страны в обеспечении водоснабжения и устойчивого развития региона. Отдельное внимание было уделено процессу интенсивного таяния ледников, который усиливается по всему миру.

По словам президента, это приводит к нарушению водного баланса, создаёт угрозы для окружающей среды и увеличивает риск стихийных бедствий, связанных с водой.

Также была отмечена тревожная тенденция роста частоты и продолжительности пыльных бурь в странах региона, которые оказывают негативное влияние на здоровье населения и окружающую среду. Президент напомнил о постоянных усилиях Таджикистана в рамках Душанбинского водного процесса по продвижению глобальной повестки в области воды и климата. Было отмечено, что в настоящее время активно реализуется резолюция ООН о Международном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития».

Глава государства назвал Первую международную конференцию высокого уровня по сохранению ледников, состоявшуюся в 2025 году в Душанбе в рамках Международного года сохранения ледников, эффективной платформой для объединения усилий и принятия дальнейших мер. Кроме того, была подчеркнута важность принятия резолюции ООН об объявлении Десятилетия действий по поддержке криосферных наук на 2025–2034 годы, а также создания под эгидой Всемирной метеорологической организации Регионального центра по изучению и мониторингу ледников и криосферы Центральной Азии в Душанбе.

Президент обратил внимание участников саммита на необходимость содействия климатическому переходу как приоритетному направлению развития, расширения использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и формирования низкоуглеродной экономики. Развитие гидроэнергетики и других чистых источников энергии, по его словам, является стратегическим приоритетом для Таджикистана.

В нынешних условиях, отметил он, особую значимость приобретает мобилизация экологических инвестиций и внедрение рыночных механизмов поддержки «зелёного» роста. В этой связи правительство страны осуществляет выпуск «зелёных» облигаций, что рассматривается как важный шаг на пути интеграции в глобальную систему устойчивого климатического финансирования.

Также была озвучена целесообразность рассмотрения возможности поэтапного формирования регионального углеродного рынка для поддержки усилий по сокращению выбросов и привлечению инвестиций.

Было подчеркнуто, что охрана и рациональное использование биологических ресурсов являются важнейшими условиями решения экологических проблем. В этом контексте в Таджикистане принята программа по озеленению страны до 2040 года. Кроме того, реализуются государственные программы и проекты по сохранению уникальных и редких видов горной фауны.

«Эти и другие наши усилия направлены на защиту естественной среды обитания и обеспечение бережного отношения к природе», — отметил президент.

В целях повышения эффективности регионального экологического сотрудничества было указано на необходимость развития его структурных механизмов и выработки согласованных позиций на международной арене. В этом контексте также подчеркнуто значение Регионального центра по управлению отходами, созданного в Душанбе.

Президент отметил поддержку глобальных инициатив Таджикистана, направленных на продвижение общих интересов стран Центральной Азии на международном уровне.

Участники саммита были приглашены на четвёртую Международную конференцию высокого уровня по реализации целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», которая пройдёт в Душанбе в третьей декаде мая текущего года.

По итогам Регионального экологического саммита была принята совместная декларация глав государств, а также утверждена Региональная программа действий на 2026–2030 годы.

