Украина возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

CentralAsia (CA) -  Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в фейсбуке написала министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Утром 22 апреля на украинской стороне началось повышение давления и заполнение нефтепровода. Сакова сообщила, что в Словакию нефть начнет поступать утром следующего дня.

Трубопровод «Дружба» простаивал с января — Украина заявила, что он был поврежден в результате атаки российских дронов. Венгрия и Словакия обвиняли Киев в намеренном затягивании ремонта.

Остановка «Дружбы» особенно резко обострила отношения Киева и Будапешта. Венгрия заблокировала выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро и принятие нового пакета антироссийских санкций. 12 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы; победивший Петер Мадьяр заявил, что блокировать кредит не намерен. 22 апреля постпреды ЕС предварительно одобрили выделение средств, представитель Венгрии не стал накладывать вето.

