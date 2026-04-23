Трамп допустил проведение переговоров с Ираном в ближайшие трое суток

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп анонсировал «хорошие новости» о втором раунде переговоров между американской и иранской сторонами 24 апреля. Об этом он сказал в интервью The New York Post.

Источники издания в Исламабаде сообщили о позитивных результатах посреднических усилий Пакистана в переговорах. При этом пакистанская сторона допустила новые контакты с США в ближайшие «36-72 часа». NYP попросила Трампа прокомментировать такие сроки. В текстовом сообщении изданию американский президент написал: «Это возможно!»

Перемирие между Ираном и США должно было истечь 22 апреля. Накануне Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до завершения переговоров. По данным Tasnim, 21 апреля Иран через пакистанских посредников передал США отказ участвовать в переговорах в Исламабаде. Источники агентства пояснили, что иранская сторона посчитала американские требования чрезмерными.

Первая встреча представителей США и Ирана состоялась в пакистанской столице 11 апреля. Переговоры, по оценке Дональда Трампа, прошли неудачно, и сторонам не удалось договориться по поводу ядерной программы Ирана и правил судоходства в Ормузском проливе. Иран продолжает блокаду Ормузского пролива, а США блокируют иранские порты.