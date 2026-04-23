Генсек ОТГ Омуралиев: Экологические проблемы требуют межсекторальных решений

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выступил с докладом на сессии высокого уровня в рамках Регионального экологического саммита в Астане, посвященной комплексным мерам по борьбе с изменением климата, восстановлению земель и сохранению биоразнообразия.

В своем выступлении он подчеркнул, что современные экологические вызовы взаимосвязаны и требуют межсекторальных решений. По его словам, раздельный подход к вопросам климата, земель и биоразнообразия больше неэффективен.

Генсек также отметил реализацию инициативы OTГ Green Vision и усилия по выработке согласованной региональной политики, направленной на повышение устойчивости, развитие «зеленой» повестки и обеспечение продовольственной безопасности в тюркском мире.

Кроме того, он призвал к усилению сотрудничества с международными партнерами и более тесной координации с глобальными процессами в рамках климатических конференций COP.

