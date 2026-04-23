Ynet: Трамп продлил временное перемирие с Ираном до 26 апреля

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп продлил срок перемирия с Ираном до воскресенья, 26 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на источники. Белый дом уже предупредил об этом решении израильскую сторону, заявили источники издания.

О переносе сроков перемирия президент США Дональд Трамп объявил 21 апреля. Это произошло после того, как Тегеран проигнорировал запланированные в тот день переговоры в Пакистане и ничего не ответил на американские требования.

В Белом доме публично не называли дату «дедлайна». Как сегодня заявила пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт, Трамп не устанавливал жестких сроков и сохраняет режим прекращения огня, «великодушно предлагая некоторую гибкость режиму, который был полностью разгромлен».

Сейчас Вашингтон ждет какого-либо ответа от Ирана на предложения США. «Очевидно, что там (в Тегеране) серьезный внутренний раскол. Сейчас в Иране идет борьба между прагматиками и сторонниками жесткой линии. Президент хочет единого ответа»,— сказала Левитт.

