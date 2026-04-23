Кремль объяснил остановку поставок казахстанской нефти в Германию
CentralAsia (KZ) -  Решение об остановке транзита нефти Казахстана в Германию связано с техническими моментами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

Представитель Кремля отметил, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены, необходимые объемы поставок обеспечат за счет альтернативных транспортных коридоров.

2 апреля Глава Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова сообщил, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что с мая казахстанскую нефть не будут поставлять по трубопроводу «Дружба» в Германию. «Это связано с техническими возможностями», — заявил он. Отвечая на вопрос, серьезная ли это потеря для Германии, Новак сказал: «Немцы отказались от российской нефти — значит у них все в порядке».

За день до этого Reuters со ссылкой на три источника в отрасли написал, что Россия намерена приостановить экспорт нефти Казахстана в Германию по «Дружбе» с 1 мая.

Экспорт нефти из Казахстана в Германию вырос на 44% в 2025 году и составил 2,146 млн т (около 43 тыс. барр. в сутки). Reuters отмечал, что казахстанской нефтью частично снабжается один из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов — РСК в городе Шведт. Предприятие производит топливо для девяти из десяти автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
