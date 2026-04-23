В России цены производителей на бензин в марте ускорили рост до 10,4%

CentralAsia (CA) - В марте 2026 года стоимость бензина у российских производителей увеличилась на 10,4% по отношению к февралю, показав ускорение темпов роста, сообщает Финмаркет со ссылкой на данные Росстата.

Потребительские цены на топливо в стране также продемонстрировали повышение, прибавив в марте 1,08% после роста на 0,6% в феврале и на 1,35% в январе. При этом в конце 2025 года наблюдалась обратная динамика со снижением стоимости в ноябре и декабре на 0,85% и 0,43% соответственно.

Ранее отпускные цены на бензин повышались на 4,8% в феврале текущего года, тогда как в январе фиксировалось падение показателя на 18,3%. По итогам всего 2025 года стоимость топлива у производителей в России увеличилась на 15,4%.

Потребительская цена — стоимость товаров и услуг, по которой они реализуются конечному покупателю в розничной сети. В контексте рынка топлива это та сумма, которую водители платят за бензин непосредственно на автозаправочных станциях.

Отпускная цена — цена, по которой предприятие-производитель продает свою продукцию оптовым закупщикам или розничным сетям. Она включает в себя себестоимость производства, прибыль предприятия и косвенные налоги (акцизы, НДС), но не учитывает наценку конечного продавца.