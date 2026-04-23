Цена нефти Brent превысила $103 за баррель

CentralAsia (CA) - Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $103 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

К 3:13 мск стоимость Brent увеличилась на 1,81%, достигнув $103,75 за баррель. Спустя 10 минут ее рост замедлился до 1,14% и цена составила $103,07.

Уровень в $103 превышен впервые с 13 апреля.

21 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на данные банка Citigroup сообщило, что цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

В этот же день агентство Reuters рассказало, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возобновлению транзита нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», который Украина перекрыла под предлогом ремонта.

Ранее ЕК исключила из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти.