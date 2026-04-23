Опыт Кыргызстана крайне важен для устойчивого развития всей Центральной Азии, - Токаев о проблеме спасения Арала

CentralAsia (KZ) - На заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях нарастания в регионе водных и экологических вызовов крайне важно консолидировать усилия, проявить солидарность с целью совместного преодоления разногласий на основе взаимоприемлемых компромиссов.

По его словам, опыт Кыргызстана в этом вопросе крайне важен для устойчивого развития всей Центральной Азии.

«Как известно, Кыргызстан приостановил свою деятельность в Фонде. Это суверенное право Кыргызского государства, и Казахстан его уважает. При этом Казахстан высоко ценит развитие контактов с Кыргызстаном на рабочем уровне между ведомствами и готов к дальнейшей совместной работе. Подчеркну: опыт Кыргызстана крайне важен для устойчивого развития всей Центральной Азии. Поэтому полагаем, что рано или поздно произойдет восстановление присутствия Кыргызстана в МФСА. Во всяком случае, мы бы этому порадовались. Для укрепления роли Фонда в нашем регионе предлагается интегрировать водные вопросы в повестку других форматов нашего многостороннего взаимодействия, в том числе Консультативных встреч», – сообщил Токаев.

Кыргызстан с 2016 года приостановил участие в деятельности Международного фонда спасения Арала.

