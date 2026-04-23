В Германии изучают пути поставок нефти при остановке транзита по «Дружбе»

CentralAsia (CA) - Власти Германии изучают пути снабжения нефтью при остановке транзита по нефтепроводу «Дружба» из Казахстана. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. При этом он отметил, что прекращение поставок казахстанской нефти не сильно повлияет на работу НПЗ в Шведте.

«Мы работаем над альтернативными возможностями снабжения керосином, в том числе. Так что в принципиальной оценке ситуации со снабжением со стороны правительства ФРГ в настоящий момент ничего не меняется»,— сказал Корнелиус (цитата по ТАСС).

Сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил, что транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» будет прекращен с 1 мая. Такое решение он связал с текущими техническими возможностями. По его словам, объемы перенаправят на другие свободные логистические направления. О майской приостановке транзита сообщал также министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. Он отметил, что поставки возобновят, как только решится вопрос по техническим возможностям.

Казахстан поставляет нефть в Германию с 2023 года. По словам Ерлана Аккенженова, казахстанская нефть покрывает 20–30% потребностей НПЗ в Шведте. В 2025 году объем поставок на НПЗ Шведта составил 2,1 млн т. В этом году республика планировала увеличить показатель до 2,5 млн т.