Пентагон оценил срок разминирования Ормузского пролива в полгода, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - На полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных Ираном, может уйти полгода, заявили представители Пентагона на секретном брифинге в Конгрессе США. Об этом сообщает The Washington Post ( WP) со ссылкой на источники.

По данным WP, на брифинге прозвучала информация, что Иран мог установить более 20 мин в проливе и вокруг него. Некоторые из них были выведены в заданные точки дистанционно с помощью технологий GPS, часть, предположительно, устанавливались с помощью малых катеров. Как было сказано на заседании, приступить к разминированию пролива вряд ли получится до окончания войны против Ирана.

Озвученные сроки вызвали разочарование как у демократов, так и у республиканцев, заявили собеседники издания. Доклад Пентагона означает, что высокие цены на топливо будут сохраняться еще долгое время — и будут находиться на таком уровне даже после заключения мира с Ираном. 22 апреля средняя стоимость галлона бензина в Соединенных Штатах составляла $4,02 по сравнению с $2,98 перед началом операции 28 февраля, отмечает WP.

Вечером 18 апреля Ормузский пролив вновь оказался заблокирован силами КСИР после временного открытия, которое длилось менее суток. Иран отозвал свое разрешение на проход торговых судов, ответив таким образом на сохранение морской блокады со стороны Вашингтона. В Тегеране подчеркивают, что действия США шли вразрез с условиями временного перемирия.