экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан готов удовлетворить спрос Монголии на пшеницу

CentralAsia (MNG) -  Казахстан ведет переговоры с Монголией о поставках пшеницы и готов обеспечить весь необходимый объем за счет собственного производства, заявил заместитель министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

«Мы уже представили свои предложения, подтверждающие нашу готовность предоставить необходимые объемы. Наша национальная компания, Food Contract Corporation, также готова принять участие в этом проекте. Мы ожидаем конкретных данных об объемах от монгольской стороны, после чего у нас будет более ясная картина», — сказал он в кулуарах Казахстанско-монгольского бизнес-форума.

Он добавил, что обе стороны также развивают сотрудничество в области переработки сельскохозяйственного сырья. Ранее Казахстан и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в переработке шерсти и кожи. В 2025 году казахстанская делегация посетила Монголию, чтобы перенять их опыт в этой области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com