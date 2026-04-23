Казахстан готов удовлетворить спрос Монголии на пшеницу

CentralAsia (MNG) - Казахстан ведет переговоры с Монголией о поставках пшеницы и готов обеспечить весь необходимый объем за счет собственного производства, заявил заместитель министра сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

«Мы уже представили свои предложения, подтверждающие нашу готовность предоставить необходимые объемы. Наша национальная компания, Food Contract Corporation, также готова принять участие в этом проекте. Мы ожидаем конкретных данных об объемах от монгольской стороны, после чего у нас будет более ясная картина», — сказал он в кулуарах Казахстанско-монгольского бизнес-форума.

Он добавил, что обе стороны также развивают сотрудничество в области переработки сельскохозяйственного сырья. Ранее Казахстан и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в переработке шерсти и кожи. В 2025 году казахстанская делегация посетила Монголию, чтобы перенять их опыт в этой области.

