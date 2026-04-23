Министр МИД Вьетнама принимает уходящего посла Монголии

Ле Хоай Чунг встретился в Ханое с уходящим послом Монголии во Вьетнаме Сэрээжавом Жигжидом // VNA/VNS Photo An Đăng

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг приветствовал важные успехи в экономическом, торговом, инвестиционном и сельскохозяйственном сотрудничестве между Вьетнамом и Монголией, отметив, что многочисленные недавно подписанные соглашения создали прочную правовую основу для расширения двусторонней торговли.

Чунг подтвердил, что за время пребывания посла на посту посла двусторонние связи значительно укрепились, достигнув заметных результатов в различных областях.

Он особо отметил создание двустороннего Всеобъемлющего партнерства во время государственного визита в Монголию генерального секретаря партии и президента государства То Лама в 2024 году, который совпал с 70-летием установления дипломатических отношений и открыл новую главу в развитии двусторонних связей.

Подтверждая высокое уважение Вьетнама к Монголии и их давнюю дружбу, Чунг призвал к более тесной координации для дальнейшего развития Всеобъемлющего партнерства.

Он предложил расширить обмены на высоком и всеобщем уровнях в гибких форматах для обеспечения координации политики и экономического сотрудничества, а также настоятельно призвал Монголию поддержать вьетнамские компании, инвестирующие в чистую энергетику, строительство, обмены между регионами и обмены между людьми.

