Монголия закупит у Казахстана железнодорожные вагоны на сумму $6.7 млн

CentralAsia (MNG) - Мурат Каримсаков, председатель правления Торгово-промышленной палаты Казахстана, объявил, что Атырауский вагоностроительный комбинат поставит в Монголию продукцию на сумму приблизительно $6.7 млн.

«Сегодня будет подписано соглашение о закупке вагонов у Атырауского вагоностроительного завода. Объем поставок составляет около $6.7 млн. Я считаю, что со временем объемы поставок будут расти», — сказал Мурат Каримсаков.

Он отметил, что Казахстан уже экспортирует в Монголию электронику, продукты питания, металлургическую продукцию, строительные материалы и зерно. В свою очередь, Монголия поставляет Казахстану изделия из кожи и овощи, в том числе картофель.

В 2025 году двусторонний товарооборот вырос на 7% и составил почти $140 млн.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения