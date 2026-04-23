Монголия представила три экологические инициативы на саммите в Астане

CentralAsia (MNG) - В рамках своего государственного визита в Казахстан президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа присутствовал на открытии Регионального экологического саммита, проходящего в Астане.

Монголия участвует в саммите с тремя инициативами, направленными на решение проблем водоснабжения, управления пастбищами и применения природоориентированных решений.

Участники обсуждают восемь приоритетных тем, включая поддержку климатического перехода, адаптацию к климатическим и природным рискам, экономическую устойчивость, региональные экосистемы и продовольственную безопасность, устойчивое управление природными ресурсами, загрязнение воздуха и управление отходами, механизмы реализации экологических целей, справедливый и инклюзивный переход, а также окружающую среду и цифровую трансформацию.

Ожидается, что саммит определит совместные стратегии и политику реагирования на нехватку воды, таяние ледников и льдов, опустынивание и загрязнение воздуха, а также будет способствовать сотрудничеству между правительствами, частным сектором и международными организациями в области «зеленого» финансирования, «зеленых» технологий и устойчивых инвестиций.

Выступая на открытии, президент Хүрэлсүх поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за проведение саммита и отметил, что встреча внесет важный вклад в преодоление глобальных проблем, таких как изменение климата, опустынивание и нехватка воды, посредством коллективных действий. Он подчеркнул, что в условиях недостаточного выполнения Целей устойчивого развития в глобальном масштабе Монголия активно продвигает национальное движение «Миллиарды деревьев» для сокращения деградации земель и восстановления лесов.

Президент также призвал к сотрудничеству в рамках монгольской инициативы «Международный год пастбищ и скотоводов» для повышения признания этого сектора и содействия устойчивому управлению пастбищами, их восстановлению, инвестициям и обеспечению продовольственной безопасности.

Он заявил, что Монголия будет тесно сотрудничать в реализации предложений и рекомендаций, выдвинутых на саммите.

Президент Хүрэлсүх также призвал страны к активному участию в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улан-Баторе в августе под девизом «Восстановление земель, возрождение надежды». Он также призвал страны направить делегации на Всемирную конференцию женщин-парламентариев, которая состоится в октябре.

В саммите принимают участие около 1500 представителей, в том числе главы государств и правительств, а также высокопоставленные должностные лица из Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, России, Китая, Италии, Германии и Японии.

