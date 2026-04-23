Выставка «Один миллиард деревьев» откроется перед началом кампании по посадке деревьев

CentralAsia (MNG) - С момента запуска Национального движения «Миллиарды деревьев» по ​​инициативе президента Хүрэлсүха Ухнаа, в общей сложности 163 миллиона саженцев были приобретены по всей Монголии 452 домохозяйствами, предприятиями, кооперативами и партнерствами. Эта цифра в четыре раза выше, чем в прошлом году.

В рамках весенней кампании по посадке деревьев 2026 года Монголия поставила цель посадить 50 миллионов деревьев по всей стране.

В преддверии Национального дня посадки деревьев, начиная с 25 апреля, на Центральном стадионе в Улан-Баторе пройдет 20-дневная выставка «Миллиарды деревьев». В ней примут участие 80 организаций, предлагающих сертифицированные саженцы непосредственно населению из надежных источников.

Дополнительные выставки также пройдут на площади Жукова, площади Барилгачдиина и площади Культурного центра в районе Налайх.

Цель выставки — содействие обмену знаниями о посадке деревьев, поддержка восстановления окружающей среды, расширение участия общественности и учреждений, а также объединение усилий для более экологичного будущего.

В рамках движения «Миллиарды деревьев» Национальный день посадки деревьев будет отмечаться по всей стране в течение месяца, начиная с 1 мая этого года.

