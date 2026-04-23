Государственный визит президента Хүрэлсүха в Республику Казахстан завершился

CentralAsia (MNG) - Государственный визит Президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа в Республику Казахстан завершился.

Президента проводили в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева в Астане министр иностранных дел Республики Казахстан Е. Кошербаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в стране Г. Батжаргал.

В канцелярии президента сообщили, что взаимные визиты глав государств, состоявшиеся менее чем за два года, являются выражением стремления к расширению и развитию отношений и сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения