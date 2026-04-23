Президенты Монголии и Армении встретились в Астане

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа встретился с Президентом Республики Армения Ваганом Хачатуряном на полях Регионального саммита по экологии в Астане, Казахстан. Об этом сообщает Монцамэ.

Главы государств отметили активное развитие традиционно дружественных отношений в политической сфере и обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны рассмотрели возможности углубления экономического и торгового взаимодействия, в частности, возможность поставок сельскохозяйственной продукции на армянский рынок в рамках Временного торгового соглашения между Монголией и Евразийским экономическим союзом.

Президент Хүрэлсүх Ухнаа представил национальное движение «Миллиард деревьев», начатое в 2021 году для борьбы с глобальными проблемами, такими как изменение климата и опустынивание, и для обеспечения экологического баланса. Он выразил готовность к сотрудничеству с Арменией в этой области.

На встрече также обсуждалось сотрудничество между Монголией и Арменией в рамках ООН и других международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по международным отношениям.

