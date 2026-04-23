Состоялась церемония открытия IV Азиатских пляжных игр

CentralAsia (MNG) - В среду, 22 апреля, в городе Санья (Китай) состоялась торжественная церемония открытия VI Азиатских пляжных игр, которые пройдут под эгидой Олимпийского совета Азии.

В VI Азиатских пляжных играх примут участие около 1800 спорстсменов из 45 стран, которые будут соревноваться в 62 дисциплинах по 14 видам спорта.

Монголию представят более 50 спортсменов, которые выступят в восьми видах спорта. На церемонии открытия знаменосцами сборной Монголии стали международный мастер спорта, волейболистка Г.Хандсурэн и член национальной сборной по гандболу Г.Лхагвацэнд.

Азиатские пляжные игра ранее проводились в 2012 году в городе Хайян (Китай) и в 2016 году в городе Дананг (Вьетнам). После этого по определённым причинам они не проводились в течение 10 лет и теперь вновь проходят в Китае.

