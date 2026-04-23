На западе Казахстана из-за ливней за два дня зафиксирован массовый падеж скота — погибло более 550 голов

CentralAsia (KZ) - Фермеры Каракиянского района Мангистауской области Казахстана заявили о массовом падеже скота. Местные жители считают, что причиной стали ливневые дожди, которые привели к образованию болотистых и илистых участков, передает Lada.kz.

В акимате Каракиянского района привели данные по падежу скота за 20-21 апреля. За 20 апреля зафиксирована гибель 237 голов, в том числе свыше 100 лошадей, а также более сотни овец и коз. За 21 апреля - 316 голов, из них основная часть - лошади, оставшаяся - овцы и козы. В целом за два дня в районе пало более 550 голов скота, почти половина из которых лошади.

В акимате Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

«На текущий момент по Каракиянскому району местными исполнительными органами совместно с производственными предприятиями ведутся работы по привлечению специальной техники в связи с размытием и заболачиванием земель. В настоящее время проводится учет поголовья скота, а также оформление соответствующих актов», - отметили в акимате.

После составления актов и идентификации животных по чипам совместно с ветеринарной службой будет начата работа по утилизации павшего скота. Вопрос возмещения ущерба за павший скот будет рассматриваться в рамках действующего законодательства, добавили в областной администрации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения