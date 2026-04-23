Шавкат Мирзиёев избран президентом Международного фонда спасения Арала

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран главой Международного фонда спасения Арала (МФСА), соответствующую должность он будет занимать в 2027-2029 годах. Об этом было объявлено на заседании Совета руководителей государств-учредителей данной организации, в которую входят центральноазиатские республики. Очередная встреча прошла 22 апреля в Астане, передает пресс-служба узбекского лидера.

Выступая перед участниками саммита, Мирзиёев отметил, что Фонд остается уникальной региональной структурой, чье значение возрастает в условиях изменения климата и увеличения объемов водопотребления в Центральной Азии (ЦА).

Президент Узбекистана привел прогнозы экспертов, согласно которым к 2040 году дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря может практически удвоиться — до 20 млрд кубометров в год. Как подчеркнул глава государства, такая ситуация создает дополнительные риски для питьевого водоснабжения, экологии, аграрного сектора, энергетики и социальной стабильности.

При этом страны ЦА занимают одни из самых низких позиций по эффективности использования воды. В сельском хозяйстве для создания добавленной стоимости в размере $1 используется почти 3 кубометра воды, в мире — в среднем вдвое меньше.

Мирзиёев обратил внимание на меры по повышению эффективности использования воды, принимаемые в Узбекистане. Так, за короткий период на 60% орошаемых земель внедрены водосберегающие технологии, бетонирование ирригационных каналов доведено до 40%. За счет модернизации насосных станций почти на 30% сокращено энергопотребление в водном хозяйстве. Вместе с тем формируется единая база данных, охватывающая свыше 600 тысяч водопользователей и более 4 млн гектаров орошаемых участков.

В итоге обеспечивается ежегодная экономия порядка 10 млрд кубометров воды. К 2030 году показатель достигнет отметки 15 млрд «кубов».

Как заявил президент, Узбекистан, чье председательство в МФСА начнется со следующего года, намерен добиться превращения Фонда в один из ключевых драйверов региональной интеграции. Также выражена надежда на полноценное участие Кыргызстана в деятельности организации.

Отмечалась важность применения действенных инструментов финансирования для приоритетных программ структуры, что позволит направлять целевые инвестиции на реализацию жизненно важных экологических и социально-экономических проектов на территории всех центральноазиатских государств.

Вместе с тем предложено запустить программу «Вода будущего», предполагающую обучение фермеров и промышленников использованию водосберегающих технологий. Кроме того, президент Узбекистана призвал укрепить взаимодействие в вопросах экологии и водных ресурсов с Афганистаном.

В завершении своего выступления Мирзиёев выразил надежду, что коллеги поддержат его инициативу по объявлению периода с 2026 по 2036 годы «Десятилетием практических действий по региональному использованию воды в Центральной Азии» и проведению Водных недель на регулярной основе.

Заседание Совета Международного фонда спасения Арала прошло в Астане 22 апреля. В мероприятии приняли участие президенты: Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также председатель Исполкома организации Асхат Оразбай.

По итогам встречи было подписано Астанинское заявление. Кроме того, учредители МФСА объявили о том, что 26 марта станет Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.